TFT Remix Rumble Ritorna: Modalità a Tempo Limitato

Teamfight Tactics sta per alzare il volume nella Convergenza con il revival di Remix Rumble, l'amatissimo 10° set a tema musicale. Revival: Remix Rumble introdurrà novità di gameplay, nuovi Impianti, miglioramenti alla tanto amata meccanica del set degli Incontri, speciali cameo degli Hacking, l'attuale meccanica di Teamfight Tactics: Cyber City, e molte altre sorprese per i giocatori. Il revival sarà disponibile come modalità di gioco a tempo limitato da mercoledì 14 maggio a martedì 29 luglio 2025.Remix Rumble, l'amatissimo set a tema musicale di Teamfight Tactics (TFT), torna per un bis come quarto Revival set di TFT, il gioco di strategia per PC più diffuso al mondo.I revival dei set sono modalità di gioco temporanee in cui Teamfight Tactics rilancia i vecchi campioni e i tratti dei set precedenti applicando le conoscenze del moderno TFT per migliorare l'esperienza dei giocatori.Dichiarazione di Christina Jiang, Product Manager senior di Teamfight Tactics: "Siamo entusiasti di accompagnare i giocatori nel tour di ritorno delle Iperstar con Revival: Remix Rumble. Con la sua colonna sonora innovativa e le sue collaborazioni artistiche, Remix Rumble ha rappresentato un momento fondamentale nella storia di TFT e ha dato ai giocatori un'opportunità unica per creare la propria sinfonia del caos. Questo revival vedrà il debutto di novità inedite, ma manterrà tutte le caratteristiche che i giocatori hanno già tanto apprezzato." Ecco cosa ha in serbo Teamfight Tactics Revival: Remix Rumble per i giocatori: Nuovi Impianti del Revival set: gli Impianti erano già presenti quando Remix Rumble uscì la prima volta, ma ne verranno aggiunti altri in questo tour di revival. I singoli Impianti verranno annunciati a ridosso della data di uscita, ma ci saranno versioni remixate di tratti come K/DA, True Damage, HEARTSTEEL, Pentakill e altri ancora.Incontri d'inizio partita: il revival introdurrà gli Incontri d'inizio partita, per dare una marcia in più a ogni partita. Jhin comporrà una sinfonia prismatica, la zona del pogo di Urgot sarà piena di granchi e le famosissime componenti delle K/DA daranno alle Iperstar una lezione di stile.Speciali cameo degli Hacking: anche se le Iperstar saranno le protagoniste del revival, gli Hacking, la meccanica del 14° set di TFT attualmente in corso, Teamfight Tactics: Cyber City, sorprenderanno i giocatori con alcuni speciali cameo. Una nuova Mini Leggenda: il revival includerà anche un nuovo pass evento, con una Mini Leggenda molto speciale pronta a fare il suo debutto sul palcoscenico.Classifica Revival: a grande richiesta, tornerà anche il sistema di progressione della Classifica Revival, che consente ai giocatori di scalare nuovi livelli e ottenere ricompense gratuite, premiando abilità e stile di gioco.Revival: Remix Rumble sarà disponibile con la patch 14.4 (14 maggio 2025) e concluderà la sua esibizione con la patch 15.1 (29 luglio 2025).