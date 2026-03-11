NVIDIA presenta DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation e nuove tecnologie RTX

NVIDIA ha annunciato DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation alla GDC 2026 per aumentare le prestazioni nei giochi RTX. La tecnologia arriverà il 31 marzo con nuovi titoli compatibili e aggiornamenti dedicati a PC, cloud gaming e strumenti per creator.

Alla GDC 2026 NVIDIA ha mostrato una serie di aggiornamenti destinati al gaming su PC e agli strumenti per sviluppatori. Tra le novità spicca DLSS 4.5, versione aggiornata della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale, che introduce la Dynamic Multi Frame Generation. Il debutto è previsto per il 31 marzo insieme a nuove integrazioni nei giochi, aggiornamenti software e miglioramenti per il cloud gaming.

Il nuovo DLSS 4.5, presentato in precedenza al CES 2026, utilizza un modello transformer di seconda generazione per migliorare la qualità dell’immagine sulle GPU GeForce RTX. Tra le funzioni principali c’è la Multi Frame Generation fino a 6X, che crea frame aggiuntivi per aumentare la fluidità. La variante dinamica regola automaticamente quanti frame generare in base al frame rate desiderato o alla frequenza di aggiornamento del monitor.

Dal 31 marzo gli utenti con GPU GeForce RTX Serie 50 potranno attivare queste funzioni tramite la nuova beta dell’app NVIDIA. Il sistema permetterà di modificare il comportamento del DLSS direttamente dal software, bilanciando prestazioni, qualità visiva e latenza. Nei titoli con path tracing, come 007 First Light, la modalità 6X promette un forte aumento del frame rate, mentre la tecnologia NVIDIA Reflex riduce il ritardo nei comandi.

Durante la conferenza sono stati annunciati oltre venti giochi che integreranno DLSS 4.5 e altre tecnologie RTX. Tra i titoli citati ci sono 007 First Light, in uscita il 27 maggio con path tracing, CONTROL Resonant previsto nel corso dell’anno e Samson, programmato per l’8 aprile con DLSS Super Resolution e ray tracing. Anche Tides of Annihilation e The Vernyhorn riceveranno supporto alla nuova versione della tecnologia.

NVIDIA ha inoltre mostrato il sistema RTX Mega Geometry Foliage, progettato per gestire ambienti naturali molto complessi. La tecnologia comprime la geometria della vegetazione in cluster e aggiorna le scene fino a cento volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, riducendo l’uso della memoria video. Il sistema arriverà anche nel nuovo CONTROL Resonant e sarà utilizzato in futuro in The Witcher 4 grazie a una collaborazione con CD Projekt Red.

Un altro aggiornamento riguarda la piattaforma di modding RTX Remix. Il prossimo update introdurrà Advanced Particle VFX, strumenti che permettono di creare effetti particellari più complessi nelle mod. Una dimostrazione è stata mostrata nella versione RTX di Quake III Arena, dove la mappa Area 15 NVIDIA Bunker è stata ricostruita con path tracing 4K, nuove risorse grafiche e tecnologie RTX.

Sul fronte software sono arrivati anche i nuovi GeForce Game Ready Driver, pensati per preparare i sistemi ai prossimi titoli Crimson Desert e Death Stranding 2 On the Beach. I driver aggiungono inoltre il supporto per più di 35 nuovi display compatibili con G-SYNC e aggiornano il modello di Frame Generation per le GPU RTX Serie 40 e 50, migliorando la nitidezza delle interfacce nei giochi.

Novità anche per il cloud gaming con GeForce NOW. Dal 19 marzo il servizio supporterà fino a 90 FPS sui visori VR come Apple Vision Pro e Meta Quest, superando il limite precedente di 60 FPS. Nei prossimi mesi verrà introdotto anche il collegamento degli account GOG, che si aggiungerà a quelli Xbox, Ubisoft Connect ed Epic Games Store per sincronizzare automaticamente le librerie di giochi.

Per creator e sviluppatori NVIDIA ha aggiornato ComfyUI, piattaforma per la generazione di video tramite AI. La nuova modalità App View semplifica l’interfaccia permettendo di generare contenuti tramite prompt testuali senza intervenire sui nodi complessi. Il supporto ai modelli NVFP4 e FP8 promette prestazioni fino a tre volte più veloci e un uso della VRAM ridotto fino al 60%.

All’interno di ComfyUI debutta anche RTX Video Super Resolution, che consente di creare anteprime a bassa risoluzione e convertirle rapidamente in output 4K. NVIDIA ha pubblicato inoltre un pacchetto Python gratuito con accesso alle stesse tecnologie di upscaling usate nella piattaforma RTX Video.

Infine è stata annunciata l’integrazione di CloudXR con visionOS. Grazie alla versione 6.0 della tecnologia, gli sviluppatori potranno trasmettere esperienze VR da PC RTX direttamente su Apple Vision Pro con streaming fino a 4K e 120 FPS. Il sistema utilizza il tracciamento oculare del visore per applicare il rendering foveato e migliorare prestazioni e qualità visiva durante lo streaming.