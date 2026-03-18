Il Marketplace di The Sims 4 arriva su PC e Mac con contenuti personalizzati ufficiali

Il Marketplace di The Sims 4 debutta su PC e Mac per ampliare l’offerta di contenuti personalizzati. I giocatori possono ora acquistare creazioni ufficiali, mentre i creator possono candidarsi per vendere i propri lavori.

Debutta su PC e Mac il Marketplace di The Sims 4, una nuova sezione interna al gioco che permette ai giocatori di esplorare e acquistare contenuti personalizzati certificati. All’interno dello spazio digitale trovano posto sia i pacchetti creati dal team ufficiale, come espansioni e kit, sia i nuovi “Maker Pack” sviluppati dalla community.

Il lancio introduce anche il The Sims Maker Program, iniziativa pensata per coinvolgere direttamente i creatori indipendenti. Gli autori di contenuti personalizzati possono candidarsi per pubblicare le proprie creazioni nel Marketplace, definendo prezzo e formato dei prodotti e ottenendo un ritorno economico dal proprio lavoro.

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Tra le novità principali c’è la possibilità per gli utenti di accedere in modo più semplice a contenuti aggiuntivi senza uscire dal gioco. Il sistema integra infatti pacchetti ufficiali e creazioni dei creator in un’unica piattaforma, rendendo più immediata la scoperta e l’acquisto.

Il servizio è destinato ad allargarsi anche ad altre piattaforme. Nei prossimi mesi il Marketplace sarà disponibile su PlayStation e Xbox, segnando la prima apertura ai contenuti personalizzati ufficiali per i giocatori console direttamente all’interno di The Sims 4.