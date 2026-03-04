The Sims 4 lancia il Marketplace e il Programma degli Autori per i contenuti personalizzati

Electronic Arts annuncia il Programma degli Autori di The Sims e il Marketplace di The Sims 4 per portare contenuti personalizzati ufficiali nel gioco. La nuova area debutta su PC e Mac il 17 marzo 2026, mentre su console arriverà nei mesi successivi.

La squadra di sviluppo di The Sims 4 ha presentato due novità pensate per ampliare l’esperienza dei giocatori e valorizzare i creatori di contenuti personalizzati. Si tratta del Programma degli Autori di The Sims e del nuovo Marketplace integrato direttamente all’interno del gioco.

Il Marketplace sarà uno spazio dedicato dove gli utenti potranno esplorare e acquistare contenuti aggiuntivi. Qui saranno disponibili i Maker Pack ufficiali insieme ai pacchetti già pubblicati dal team, come Expansion Pack, Game Pack, Stuff Pack e kit.

Leggi anche: Il collettivo di compositori, autori e interpreti provenienti da tutta Italia AUTORI ASSOCIATI PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO “QUASI NATALE”

La piattaforma debutterà su PC e Mac il 17 marzo 2026. L’arrivo su PlayStation e Xbox è previsto successivamente. Con questa introduzione, anche i giocatori su console potranno utilizzare per la prima volta contenuti personalizzati ufficiali senza uscire dal gioco.

Accanto al Marketplace parte il Programma degli Autori, un’iniziativa che apre le porte ai creatori specializzati in contenuti personalizzati. Chi verrà selezionato potrà pubblicare i propri lavori direttamente nello store interno di The Sims 4.

I partecipanti avranno la possibilità di decidere struttura dei pacchetti e prezzo di vendita, oltre a guadagnare distribuendo i propri contenuti a una platea globale su tutte le piattaforme. Le candidature per entrare nel programma saranno aperte dal 5 marzo 2026.