The Sims 4 arriva su console con il Marketplace integrato che apre ai contenuti della community, permettendo download diretti senza uscire dal gioco e ampliando le possibilità creative su PlayStation e Xbox.

Da oggi The Sims 4 amplia le sue funzionalità su PlayStation e Xbox con l’introduzione del Marketplace, uno spazio interno al gioco che consente di accedere direttamente ai contenuti creati dagli utenti. I giocatori possono esplorare nuove creazioni, scaricarle e utilizzarle senza passare da piattaforme esterne.

All’interno del Marketplace è possibile acquistare kit e Maker Pack utilizzando la valuta di gioco, la moola. Dopo l’acquisto, i contenuti vengono resi disponibili senza bisogno di riavviare il titolo, anche se in alcuni casi è necessario tornare al menu principale restando nella stessa sessione.

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Con questa novità, i kit non saranno più venduti separatamente su PlayStation Store e Microsoft Store, mentre restano disponibili gli Expansion Pack, i Game Pack e gli Stuff Pack attraverso i canali tradizionali.

Il sistema punta a valorizzare i creatori della community, che contribuiscono con oggetti, stili e idee originali. Acquistando un Maker Pack, i giocatori supportano direttamente il lavoro degli autori, rendendo il Marketplace uno spazio in continua evoluzione.

L’arrivo su console permette a un pubblico più ampio di accedere a queste creazioni, con nuovi contenuti previsti ogni settimana. Per celebrare il lancio, fino al 29 maggio 2026 è possibile scaricare gratuitamente il kit Cucina di Campagna direttamente dal Marketplace.

Il sistema è destinato a evolversi nel tempo con aggiornamenti e nuove funzionalità, anche sulla base dei suggerimenti dei giocatori, con l’obiettivo di rendere più immediata la scoperta e l’utilizzo dei contenuti personalizzati.