Roma: Aggressione a controllori su Bus della Linea 75, arrestati due giovani

Nella serata dell'11 novembre 2024, a Roma, si è verificato un grave episodio di violenza a bordo di un autobus della linea 75. Due giovani di origine pakistana, rispettivamente di 24 e 21 anni, sono stati arrestati dopo aver aggredito due controllori donne che avevano richiesto loro di esibire il biglietto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20:00, quando le due verificatrici sono salite sul mezzo pubblico per effettuare i consueti controlli dei titoli di viaggio. Alla richiesta di mostrare il biglietto, i due passeggeri hanno reagito con violenza, aggredendo fisicamente le operatrici e tentando poi la fuga a piedi una volta scesi dal bus.

L'autista del mezzo, resosi conto della situazione, ha prontamente allertato le forze dell'ordine. I Carabinieri della stazione di Roma Scalo Termini, intervenuti tempestivamente sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare i due aggressori nelle vicinanze. Entrambi sono stati arrestati con le accuse di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio.

Le due controllori, visibilmente scosse dall'accaduto, hanno ricevuto le prime cure mediche sul posto e successivamente sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Solo poche settimane fa, un altro grave caso aveva coinvolto una controllora del Cotral, aggredita da un passeggero senza biglietto sulla linea Castel Madama-Tivoli.

Le autorità competenti hanno espresso ferma condanna per l'accaduto, sottolineando la necessità di intensificare le misure di sicurezza a tutela del personale operante sui mezzi pubblici. In particolare, si sta valutando l'implementazione di dispositivi come bodycam e pulsanti d'emergenza sui bus, al fine di prevenire e contrastare efficacemente tali episodi di violenza.

I due giovani arrestati compariranno oggi davanti al giudice per l'udienza di convalida presso il Tribunale di Roma, in piazzale Clodio. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

