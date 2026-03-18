Ecobonus 2026 per scooter e moto al via, incentivi fino a 4mila euro

Partono oggi 18 marzo gli ecobonus 2026 per scooter e moto, attivati per favorire veicoli meno inquinanti. Prenotazioni aperte dalle 12 sul portale dedicato con contributi fino a 4mila euro.

Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, i concessionari possono inserire le richieste per accedere agli ecobonus 2026 destinati all’acquisto di scooter e moto. Le prenotazioni passano attraverso la piattaforma online dedicata agli incentivi statali.

Il fondo complessivo è stato definito dalla legge di bilancio 2021, che ha messo a disposizione 150 milioni di euro distribuiti su più anni: 20 milioni all’anno tra il 2021 e il 2023, e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

Leggi anche: Ecobonus : incentivi per comprare auto usate con contributi fino a 2mila euro

Il contributo riguarda i veicoli nuovi elettrici o ibridi appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. L’importo varia in base al prezzo e alla presenza o meno della rottamazione di un mezzo vecchio.

Senza rottamazione si può ottenere uno sconto pari al 30% del prezzo, fino a un massimo di 3mila euro. Se invece si consegna un veicolo da rottamare, il contributo sale al 40%, con un tetto fissato a 4mila euro.

La gestione operativa del sistema è affidata a Invitalia, che agisce per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.