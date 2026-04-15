Bonus nuovi nati 2026 al via le domande Inps fino a 1000 euro per ogni figlio

Bonus nuovi nati 2026 parte con le domande Inps e prevede 1000 euro per ogni figlio nato o adottato durante l’anno. Il contributo spetta alle famiglie con Isee entro 40mila euro e va richiesto entro 120 giorni dall’evento.

Le famiglie possono richiedere il Bonus nuovi nati 2026, il contributo una tantum da 1.000 euro destinato a ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L’avvio delle richieste è stato annunciato dall’Inps, che ha definito modalità e requisiti per ottenere l’aiuto.

Per accedere al beneficio è necessario presentare un Isee specifico per prestazioni rivolte ai minorenni, al netto degli importi dell’Assegno unico e universale. Il valore non deve superare i 40mila euro. Senza questo requisito economico la domanda non viene accolta.

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La richiesta deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’ingresso in famiglia del minore. Superata questa scadenza si perde il diritto al contributo. Per i casi avvenuti prima dell’apertura della procedura, il termine è fissato al 12 agosto 2026, calcolato a partire dalla comunicazione ufficiale dell’istituto.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori. Se i genitori non vivono insieme, deve procedere quello che risiede con il minore. La procedura è disponibile esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito Inps, l’app mobile dedicata, il Contact Center o con il supporto dei patronati.