Ecobonus : incentivi per comprare auto usate con contributi fino a 2mila euro

Da oggi martedì 28 settembre, i concessionari potranno accedere alla piattaforma Ecobonus.mise.gov.it per effettuare le prenotazioni incentivanti per l'acquisto di veicoli di categoria M1. Per il nuovo incentivo, il decreto Sostegni-bis mette a disposizione 40 milioni di euro per l'acquisto di un veicolo usato di classe non inferiore a euro 6 , con un prezzo risultante da prezzi medi di mercato non superiori a 25.000 euro e con emissioni di CO2 comprese tra 0-160 g/km. I contributi, che possono arrivare fino a 2.000 euro, sono legati alla rottamazione di un veicolo della stessa categoria e si differenziano in base al range di emissioni dell'usato oggetto di acquisto: 0-60 g/km di CO2: 2.000 euro; 61-90: 1.000 euro; 91-160: 750 euro. Il veicolo rottamato deve essere della stessa categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato all'acquirente o familiare da almeno 12 mesi. Il concessionario riconoscerà il contributo all'acquirente finale per poi recuperarlo a titolo di credito d'imposta, utilizzabile solo come indennizzo attraverso la presentazione telematica del modello F24.

Dal 25 luglio è in vigore la legge di conversione “bis support” che prevedeva gli incentivi. Ovvero, al beneficio si può accedere, nel limite delle risorse disponibili e comunque entro il 31 dicembre 2021, per tutti gli acquisti effettuati dopo tale data. La predisposizione della piattaforma informatica, rinnovata per la categoria dell'usato, ha però richiesto degli adeguamenti. Questo comporta il rischio di una corsa all'incentivo, con la prenotazione dal primo giorno dei contratti che risale a fine luglio, fino ad agosto e queste prime settimane di settembre. 1.000 euro, potrebbe essere poco e si farà un eventuale rifinanziamento. considerato.

