Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham attacca scuola e asili

Catherine Birmingham difende la vita nel bosco e critica asili e scuole perché, secondo lei, allontanano i figli dalla natura e dai genitori. La lettera letta in tv rilancia lo scontro sul modello educativo scelto dalla famiglia.

Una lettera firmata da Catherine Birmingham è stata letta durante la trasmissione televisiva del 17 marzo e chiarisce le ragioni che hanno guidato le scelte educative della donna e del compagno.

Nel documento, Birmingham sostiene che crescere i figli a stretto contatto con la natura favorisca la salute. Secondo la sua visione, il rapporto quotidiano con animali, terra e ambienti aperti aiuterebbe i bambini a sviluppare difese più solide, mentre l’uso frequente di disinfettanti e ambienti troppo protetti li renderebbe più vulnerabili.

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La madre esprime anche una posizione netta contro l’ingresso precoce in nidi e scuole dell’infanzia. A suo avviso, separare i piccoli dai genitori fin dai primi anni può indebolire il legame affettivo e avere effetti negativi sul piano emotivo. Per questo considera l’educazione tradizionale non adatta nella prima fase della crescita.

Nel testo trova spazio anche una critica più ampia al modello di vita occidentale. Birmingham richiama esperienze vissute nel Sud-Est asiatico, dove avrebbe osservato dinamiche familiari diverse. In quel confronto, descrive alcune realtà occidentali come potenzialmente fonte di stress per i bambini, arrivando a citare casi di abusi all’interno delle famiglie.

Le sue parole hanno riacceso le polemiche attorno alla famiglia e alle loro scelte. La discussione si è allargata anche alla presenza della coppia in contesti istituzionali, tema che continua a dividere politica e opinione pubblica. Nel dibattito è intervenuta anche Roberta Bruzzone, che ha invitato a non idealizzare situazioni simili e ha ricordato che l’affetto dei genitori da solo non basta sempre a garantire la tutela dei minori.