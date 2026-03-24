Famiglia nel bosco, Catherine accetta il trasferimento e apre al ricongiungimento

Catherine Birmingham cambia posizione dopo mesi di scontri e accetta il trasferimento in una casa a Fonte La Casa. La decisione arriva durante un viaggio verso Chieti e apre alla possibilità di rivedere i figli, ancora seguiti dai servizi.

Dopo mesi di tensioni, Catherine Birmingham ha deciso di fermare lo scontro e accettare le condizioni proposte. «Non voglio più litigare», ha detto durante un incontro lungo il viaggio verso Chieti, dove era diretta con il marito Nathan Trevallion e alcuni familiari per questioni legali.

Il cambio di rotta è netto. La donna, che in precedenza aveva respinto l’alloggio indicato dal Comune di Palmoli perché troppo vicino alla scuola, ora ha dato il via libera al trasferimento nella frazione Fonte La Casa. Si tratta di un’abitazione già pronta, con mobili e utenze attive.

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Il trasloco è previsto per metà aprile. Catherine ha chiesto di portare con sé la stufa in ghisa utilizzata nella casa nel bosco, un oggetto a cui è legata e che rappresenta un pezzo della vita precedente. L’obiettivo, ora, è avvicinarsi a una nuova sistemazione stabile.

I tre figli della coppia restano al momento in una struttura protetta a Vasto. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, dopo la separazione del 6 marzo, ha sospeso la potestà della madre e indicato il padre come figura di riferimento ritenuta più adatta.

Negli ultimi giorni, però, il clima appare meno teso. Gli incontri con assistenti sociali e specialisti hanno prodotto valutazioni più positive. I test psichiatrici previsti per i minori sono stati cancellati, segno che la fase più critica è stata superata.

Resta delicato il rapporto tra madre e figli. Le videochiamate, inizialmente consentite, sono state limitate e poi sostituite da contenuti registrati. Si sta lavorando per ripristinare gradualmente gli incontri di persona.

Intanto proseguono anche le altre attività legate alla vicenda. A metà aprile i familiari di Catherine rientreranno in Australia e verrà presentata la richiesta per ristrutturare il casale nel bosco. Un percorso ancora seguito passo dopo passo, ma che ora sembra avvicinarsi a una nuova fase.