Maltempo in Italia il 18 marzo, piogge e vento forte con allerta gialla in nove regioni

Maltempo sull’Italia oggi 18 marzo per una perturbazione dal Nord-Est che porta piogge, neve in collina e venti forti. Coinvolte soprattutto le regioni adriatiche, con allerta gialla in diverse aree e possibili mareggiate sulle coste esposte.

Una nuova perturbazione in arrivo dall’Europa nord-orientale attraversa l’Italia nella giornata di mercoledì 18 marzo, riportando condizioni instabili su gran parte del Paese, in particolare lungo il versante adriatico.

Le precipitazioni interessano fin dalle prime ore Puglia, Abruzzo, Molise e Marche, con fenomeni diffusi e a tratti intensi. Non si escludono temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e fulmini.

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Il peggioramento si fa sentire anche per il vento. Dalla giornata successiva sono attese raffiche da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con mareggiate lungo i litorali più esposti.

Non mancherà la neve, soprattutto nelle zone interne. In Emilia-Romagna i fiocchi cadranno oltre gli 800-1000 metri, con accumuli generalmente contenuti. Su Abruzzo e Molise la quota si abbassa tra 700 e 900 metri, con nevicate più consistenti alle altitudini maggiori.

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per diverse regioni. Il livello di attenzione riguarda Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, oltre a porzioni di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia.