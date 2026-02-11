Maltempo, allerta gialla in sei regioni per piogge e vento forte

Venti forti, piogge intense e mare agitato: la Protezione Civile segnala criticità in diverse aree del Paese. Scatta l’allerta gialla in sei regioni mentre una nuova fase fredda potrebbe riportare la neve fino a quote basse nei prossimi giorni.

Nuova ondata di maltempo sull’Italia. Nelle prossime ore sono attesi rovesci diffusi e raffiche sostenute, con mari molto mossi lungo i litorali più esposti. La Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni avverse e attivato l’allerta gialla in sei regioni.

Le precipitazioni potranno risultare abbondanti in alcune zone, con possibili disagi alla viabilità e situazioni di criticità sul fronte idrogeologico, specie nei territori più fragili. Su Sicilia e Calabria, in particolare nei versanti tirrenici, sono previsti rovesci e temporali accompagnati da vento forte e attività elettrica.

Leggi anche: Maltempo oggi in Italia: allerta gialla in sei regioni per piogge e temporali

L’allerta riguarda la Calabria, gran parte della Sicilia e porzioni di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti meteo e ad attenersi alle indicazioni dei piani di emergenza locali.

La fase instabile non si esaurirà a breve. L’Italia resta esposta a nuove perturbazioni atlantiche, mentre un vortice depressionario alimentato da aria fredda in arrivo dal Nord Europa porterà un calo netto delle temperature su molte aree del Paese.

Con l’ingresso dell’aria più fredda, la pioggia potrà trasformarsi in neve già al Nord, con fenomeni in estensione anche verso altre zone nei giorni successivi. Lo scenario meteo dei prossimi giorni si annuncia variabile, con rapide oscillazioni tra masse d’aria più miti e correnti di origine polare.