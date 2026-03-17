Bambino muore durante il trasporto in ospedale a Cavallino Treporti

Bambino di tre anni muore a Cavallino Treporti dopo un malore improvviso in casa, inutili i soccorsi chiamati dai genitori mentre le condizioni peggioravano rapidamente durante la sera del 17 marzo

Un bambino di tre anni è deceduto nella serata di martedì 17 marzo dopo un malore improvviso avvenuto nella sua abitazione a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. I genitori, accortisi della gravità della situazione, hanno subito contattato i soccorsi.

L’allarme è scattato quando il piccolo ha iniziato a stare male, con condizioni che si sono aggravate nel giro di poco tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento urgente verso l’ospedale di Jesolo.

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Durante le operazioni era stato attivato anche l’elisoccorso del Suem, pronto a intervenire per velocizzare il trasporto. Nonostante i tentativi di stabilizzare il bambino, la situazione è precipitata durante il tragitto.

I soccorritori del 118 hanno constatato il decesso prima ancora dell’arrivo in ospedale, senza la possibilità di affidarlo ai medici del pronto soccorso per ulteriori interventi.

Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause della morte e ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.