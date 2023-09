Tragedia a Portogruaro: Bambino di 18 mesi muore in ospedale in circostanze misteriose

Un drammatico evento ha scosso la tranquilla città di Portogruaro, in provincia di Venezia, ieri sera, quando un bambino di soli 18 mesi è stato trovato agonizzante in strada, a breve distanza dalla sua abitazione, con un ematoma alla testa causato da un grave trauma. Gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per scoprire la verità dietro questo tragico episodio, mentre i genitori del piccolo non sono stati in grado di fornire spiegazioni convincenti.

Una delle teorie iniziali suggerisce che il bambino si sia allontanato da casa inosservato, raggiungendo la strada principale dove potrebbe essere stato colpito da un veicolo in fuga. Tuttavia, altre ipotesi, tra cui un incidente domestico, non sono state escluse completamente. Il bambino apparteneva a una famiglia di origine serba, che si era recentemente trasferita insieme ad altri parenti nella frazione di Mazzolada di Portogruaro.

La madre del bambino sarebbe stata la prima a scoprire il tragico ritrovamento del piccolo, emettendo grida disperate che hanno attirato l'attenzione degli altri familiari. Con urgenza, il bambino è stato caricato in auto e trasportato con la massima celerità all'ospedale di Portogruaro. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile salvarlo.

Le prime indicazioni emerse dall'esame medico-legale, secondo quanto riportato dai media locali, suggeriscono una lesione cranica da schiacciamento, indicativa di un possibile investimento da parte di un veicolo. È stata esclusa la possibilità che il bambino possa essersi inflitto da solo tale trauma, così come qualsiasi coinvolgimento doloso. In questo contesto, i Carabinieri hanno prontamente segnalato l'incidente alle autorità competenti della Procura di Pordenone.

La comunità di Portogruaro è sconvolta da questa tragedia, mentre gli investigatori continuano a cercare risposte per fare luce su questa morte misteriosa che ha sconvolto una famiglia e l'intera città.

