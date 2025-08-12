Venezia, ricerche disperate per bimbo di 6 anni scomparso in mare a Cavallino Treporti

Momenti di apprensione a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, dove dal pomeriggio di oggi sono in corso le ricerche di un bambino di 6 anni disperso in mare di fronte al campeggio in cui si trovava in vacanza con la famiglia.

L’allarme è scattato quando la madre, che era insieme al piccolo, non lo ha più visto e ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero e una squadra di sommozzatori, impegnati nelle operazioni di ricerca lungo il tratto di mare antistante la spiaggia.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre l’area è stata presidiata anche da personale della Guardia Costiera e delle forze dell’ordine, per coordinare gli interventi e gestire la situazione.