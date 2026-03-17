Fiorello torna al mattino con La Mattinanza e mette in difficoltà Rai1

Fiorello debutta su Rai2 con La Mattinanza e riaccende la competizione con Rai1. Il nuovo spazio mattutino nasce dal suo show radiofonico e potrebbe incidere sugli equilibri di Uno Mattina News.

Fiorello debutta domani alle 7.10 su Rai2 con La Mattinanza, uno spazio quotidiano che andrà in onda fino alle 8. Il programma riprende il format radiofonico che lo showman conduce su Radio2 insieme a Fabrizio Biggio, arricchito da contenuti inediti pensati per la tv.

La scelta di collocare il progetto sulla seconda rete ha colto di sorpresa diverse aree interne alla Rai, in particolare quelle legate al daytime e alla programmazione. L’annuncio, arrivato direttamente dallo stesso Fiorello durante una diretta, ha riaperto tensioni già vissute in passato tra Rai1 e Rai2 nella fascia del mattino.

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Il precedente risale all’esperienza di Viva Rai2, quando si era ipotizzato uno spostamento su Rai1. L’operazione si era fermata per l’opposizione del Cdr del Tg1, allora guidato da Monica Maggioni, preoccupato di perdere spazi informativi nella fascia delle news mattutine. Alla fine il programma restò su Rai2, con effetti evidenti sugli equilibri interni.

Ora la nuova proposta rischia di incidere sull’ultima parte di Uno Mattina News, il contenitore di Rai1 condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave. Il programma, rinnovato all’inizio della stagione, aveva mostrato segnali di crescita rispetto all’anno precedente, consolidando il proprio pubblico.

Secondo alcune voci interne, si sarebbe valutata anche l’ipotesi di portare Fiorello direttamente su Rai1, ma l’idea non si è concretizzata. Oltre ai tempi stretti, peserebbero anche vecchie dinamiche mai del tutto superate. Lo showman, pur lavorando nel daytime, resta sotto la gestione del Prime Time come volto di punta e non avrebbe dimenticato il rifiuto ricevuto in passato.