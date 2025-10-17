Fiorello e Biggio tornano su Rai1 con un blitz a sorpresa prima di Affari Tuoi

Fiorello torna a sorprendere il pubblico di Rai1 con un’apparizione inaspettata. Lo showman ha annunciato un nuovo blitz televisivo per la serata di domenica 19 ottobre, in onda nello spazio che separa il Tg1 delle 20 dal celebre game show “Affari Tuoi”. Al suo fianco, come di consueto, ci sarà Fabrizio Biggio, suo inseparabile compagno di avventure televisive.

L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso Fiorello durante una diretta Instagram alle 7.28 del mattino, in compagnia di Biggio. Con il suo inconfondibile entusiasmo, ha dichiarato: “La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2, ma attenzione al 19 ottobre: non in radio, bensì in televisione, su Rai1”.

Alla domanda sull’orario, Fiorello ha scherzato: “Dopo il Tg1 ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c’è niente”, alludendo ironicamente a quello spazio di palinsesto che, durante la settimana, è occupato da “Cinque minuti” di Bruno Vespa. “Non c’è promo, non c’è pubblicità, solo questo video. Chi vuole capire capisce”, ha aggiunto con un sorriso, lasciando intendere che la sua incursione sarà del tutto fuori programma.

Oltre all’apparizione su Rai1, Fiorello e Biggio si preparano a tornare anche in radio con il programma “La pennicanza”, in onda su Rai Radio2 a partire da lunedì 20 ottobre alle 13.40. Un doppio ritorno, dunque, per uno dei volti più amati della televisione italiana.