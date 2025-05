Fiorello torna su Radio2 con La Pennicanza: satira, imitazioni e sorprese in diretta

Fiorello è tornato in radio con un nuovo programma su Radio2 dal titolo “Radio2 Radio Show La Pennicanza”. Dopo il successo di “Viva Rai2”, lo showman siciliano debutta in una nuova avventura radiofonica affiancato da Fabrizio Biggio. La prima puntata è andata in onda alle 13:45, con un inizio ironico e surreale: la radiovisione era oscurata da un cartello con la scritta “programma in costruzione”, poi sostituito dalla grafica ufficiale e da apparizioni video dei due conduttori.

Satira politica, imitazioni e frecciate alla Rai

Fiorello ha dato il via al programma con il suo consueto umorismo: ha fatto ascoltare un finto messaggio vocale della premier Giorgia Meloni che lo avrebbe “raccomandato” per lo show. L’ironia è proseguita con il riferimento ad Amadeus, definito “il Voldemort di Rai1”, il cui nome provoca effetti sonori inquietanti nello studio. La gag continua con una chiamata di Amadeus, che si presenta come “il geometra Sebastiani”.

Tra le battute più pungenti, Fiorello ha criticato la scelta del Nove di programmare “Like a Star” contro eventi come la finale di Coppa Italia o il match Musetti-Alcaraz. “Quel giorno pure De Martino ha fatto il 23% e l’hanno dovuto portare dallo psicologo”, scherza Fiorello, temendo persino che un giorno Sanremo venga mandato in onda durante i Mondiali.

Imitazioni esilaranti e ospiti al telefono

Non sono mancate le imitazioni: da Antonino Cannavacciuolo a una versione surreale di Jannik Sinner con padre, madre e un improbabile fratello calabrese. Fiorello ha anche celebrato i suoi 65 anni con ironia: “A 65 anni l’umiltà è finita, dico quello che mi passa per la mente”.

Nel mirino anche alcuni dirigenti Rai, come Giampaolo Rossi e Stefano Coletta, protagonisti di frecciate satiriche legate a fantomatiche feste a Porto Cervo. In pieno stile Fiorello, il debutto è stato presentato come una “prova” generale, con tanto di sigla provvisoria creata con l’intelligenza artificiale, subito sostituita da quella ufficiale inviata da Jovanotti.

Tra le telefonate in diretta anche quella a Michelle Hunziker, coinvolta in un siparietto sul presunto “scandalo” della sua assenza su Rai1 durante l’Eurovision. Fiorello le propone di cantare insieme “Nel blu dipinto di blu” per “rimediare” alla censura.

“Il programma lo cominciamo domani”, ha detto Fiorello con il suo solito tono ironico, lasciando intendere che “La Pennicanza” accompagnerà il pubblico di Radio2 durante la controra... almeno per un po’.