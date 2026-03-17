Starfield arriva su PlayStation 5 con espansione e aggiornamento globale

Starfield arriva su PlayStation 5 il 7 aprile con nuovi contenuti e aggiornamenti che ampliano l’esperienza, includendo una grande espansione narrativa e funzionalità inedite per l’esplorazione spaziale.

Starfield debutterà su PlayStation 5 il 7 aprile, portando il gioco di ruolo spaziale di Bethesda anche sulla console Sony dopo il lancio del 2023. Nella stessa data saranno disponibili per tutte le piattaforme sia l’espansione Terran Armada sia l’aggiornamento gratuito Rotte libere.

Con questo arrivo, il titolo si apre a un nuovo pubblico. L’edizione base sarà proposta a 49,99 euro, con l’obiettivo di rendere più semplice l’ingresso anche a chi non ha mai esplorato i Sistemi Colonizzati.

Leggi anche: DIRT 5 ARRIVA SU PLAYSTATION 5

Su PlayStation 5 il gioco sfrutterà le funzionalità del controller DualSense, come grilletti adattivi e feedback luminoso. Su PS5 Pro sarà possibile scegliere tra una modalità orientata alle prestazioni e una che privilegia la qualità visiva.

L’espansione Terran Armada introduce una nuova linea narrativa con missioni dedicate, ambientazioni inedite e avversari robotici. I giocatori saranno chiamati a intervenire contro le incursioni della flotta ostile, influenzando il destino dell’umanità nello spazio.

Parallelamente arriva Rotte libere, aggiornamento gratuito che amplia le possibilità di esplorazione. Tra le novità c’è la modalità Crociera, che permette di viaggiare liberamente tra i pianeti di uno stesso sistema solare, incontrando eventi, personaggi e attività lungo il percorso.

Il pacchetto include anche nuove aree da scoprire, dungeon aggiuntivi e una maggiore varietà di incontri. Debutta la risorsa X-Tech, utile per migliorare armi e componenti delle navi, insieme a modificatori che rendono i nemici più impegnativi.

Tra le aggiunte figurano un veicolo terrestre chiamato Moon Jumper, miglioramenti agli avamposti con inventari condivisi e nuovi membri dell’equipaggio, tra cui Muria e un mini-bot. Viene inoltre ampliata la gestione degli oggetti nelle partite successive al completamento.

Si espande anche l’Alleanza dei Liquidatori, introdotta nel 2024, con cinque nuove missioni dedicate alla caccia alle taglie. Chi possiede già questi contenuti riceverà le nuove attività senza costi aggiuntivi, mentre i nuovi utenti potranno accedervi tramite crediti di gioco.

Con questo aggiornamento combinato, Bethesda punta a offrire una versione più ricca e rifinita del suo universo spaziale, costruita negli ultimi anni grazie a nuove funzionalità e al contributo della community.