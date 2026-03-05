eBaseball PRO SPIRIT arriva su PlayStation 5 e Steam

KONAMI lancia eBaseball PRO SPIRIT su PlayStation 5 e Steam portando online un nuovo titolo gratuito dedicato al baseball. Il gioco introduce sfide competitive globali e sistemi avanzati di personalizzazione per squadre e giocatori.

KONAMI ha pubblicato a livello mondiale eBaseball PRO SPIRIT, nuovo titolo free-to-play dedicato al baseball disponibile su PlayStation 5 e su PC tramite Steam. Il progetto nasce dall’esperienza maturata in oltre vent’anni di sviluppo della serie e punta su partite online competitive tra utenti di tutto il mondo.

Il gioco mette i giocatori al centro dell’azione sul diamante. Ogni lancio, battuta o intervento difensivo può cambiare l’esito della partita. Nella versione Steam sono supportati mouse e tastiera, soluzione che permette controlli rapidi sia sul monte di lancio sia nelle fasi di battuta e difesa.

Il titolo utilizza il nuovo motore eBaseball, progettato per ricreare l’atmosfera degli stadi gremiti. Il suono della mazza, le reazioni del pubblico e il ritmo delle azioni simulano una partita reale, con un livello di competizione pensato per chi segue questo sport.

Tra le modalità principali spicca la WORLD CHAMPIONSHIP, una serie di tornei online in tempo reale. I partecipanti possono affrontare avversari provenienti da oltre 200 paesi e regioni, costruendo la propria squadra entro un limite di investimento e scegliendo tra un elenco di 120 giocatori disponibili.

Le vittorie permettono di scalare la classifica mondiale e di sbloccare nuovi atleti per rafforzare il roster. Le regole dei tornei cambiano di evento in evento, obbligando i giocatori ad adattare strategie e formazione per restare competitivi.

Con la modalità TEAM EDIT è possibile creare una franchigia originale, definendo divise, cappellini e identità del club. Il sistema di personalizzazione consente anche di modificare in dettaglio l’aspetto degli atleti, dalla posizione di battuta allo stile di lancio fino alle celebrazioni dei fuoricampo.

I modelli dei personaggi includono oltre 120 parametri regolabili, tra cui caratteristiche del viso, muscolatura delle braccia e proporzioni del corpo. Il risultato è un editor molto flessibile che permette di costruire giocatori unici e squadre completamente personalizzate.