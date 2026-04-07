Starfield arriva su PlayStation 5 con espansione Terran Armada e aggiornamento Rotte libere

Starfield debutta su PlayStation 5 il 7 aprile grazie all’apertura di Bethesda verso nuove piattaforme e arriva con espansione e aggiornamento che ampliano missioni e viaggi nello spazio con contenuti inediti.

Dal 7 aprile Starfield è disponibile anche su PlayStation 5, segnando un passaggio rilevante per Bethesda che porta il suo gioco di ruolo spaziale su una nuova console. Il debutto coincide con l’uscita dell’espansione narrativa Terran Armada e con l’aggiornamento gratuito Rotte libere, pensati per ampliare l’esperienza sia per i nuovi giocatori sia per chi ha già esplorato i Sistemi Colonizzati.

La versione PS5 sfrutta le caratteristiche del controller DualSense, tra grilletti adattivi e feedback aptico, per rendere più coinvolgenti combattimenti e fasi di volo. Su PS5 Pro sono disponibili due modalità grafiche: una orientata alla fluidità con frame rate elevato e una dedicata alla resa visiva in 4K. Il prezzo di partenza resta fissato a 49,99 euro.

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L’espansione Terran Armada introduce una nuova linea narrativa centrata su una minaccia robotica che colpisce le colonie umane. Le missioni portano in sistemi inesplorati e mettono il giocatore di fronte a scelte che influenzano l’evoluzione degli eventi. Tra le novità compaiono fazioni inedite, nuovi alleati e ricompense esclusive, tra cui equipaggiamenti avanzati e moduli per le navi.

Con l’aggiornamento Rotte libere cambia il modo di viaggiare nello spazio. La Modalità Crociera permette di spostarsi tra pianeti dello stesso sistema senza passare dai menu di salto rapido, rendendo il volo parte attiva dell’avventura. Durante gli spostamenti si possono incontrare eventi casuali, strutture da esplorare e situazioni impreviste.

Tra le aggiunte figurano anche nuovi strumenti e opzioni di personalizzazione. Il veicolo Moon Jumper facilita l’esplorazione dei terreni lunari, mentre la risorsa X-Tech consente di potenziare armi e moduli. Gli avamposti beneficiano di un sistema di inventario condiviso e viene introdotta la possibilità di adottare una creatura da compagnia. Si aggiungono membri dell’equipaggio come Muria e un robot di supporto.

Il sistema di difficoltà viene ampliato con modificatori che rendono gli scontri più impegnativi, mentre la modalità New Game Plus permette di iniziare una nuova partita mantenendo parte dell’equipaggiamento. Con queste novità, il titolo si presenta su PlayStation 5 in una versione arricchita e più articolata rispetto al lancio originale.