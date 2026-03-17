Maltempo in Calabria tra frane e allagamenti, crolla parte di una scuola nel Vibonese

Maltempo colpisce la Calabria con piogge intense causando frane, allagamenti e crolli tra Vibonese e costa ionica. A Capistrano cede l’atrio di una scuola, evacuati gli alunni mentre diverse strade restano bloccate.

Piogge violente stanno mettendo in ginocchio la Calabria, con smottamenti, strade invase dall’acqua e disagi diffusi alla circolazione. Le criticità più gravi si registrano lungo la fascia ionica cosentina e nel Vibonese, dove l’ondata di maltempo ha colpito con particolare intensità.

Nel territorio di Corigliano Rossano e nei centri di Mirto, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio, l’acqua ha invaso le strade rendendo difficile ogni spostamento. La Strada Statale 106, principale collegamento della zona, è finita sott’acqua nel tratto di località Toscano, con traffico completamente bloccato.

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A Crosia la situazione è diventata critica quando le fiumare Trionto e Fiumarella hanno superato gli argini. L’acqua ha raggiunto abitazioni e strade, mentre una frana nel centro storico ha costretto all’evacuazione precauzionale di circa 80 residenti. Diverse persone sono rimaste intrappolate in auto e case, soccorse dai vigili del fuoco.

Problemi anche nel Vibonese, soprattutto a Gerocarne e Monterosso Calabro, dove le frane hanno interrotto alcune arterie provinciali. Squadre specializzate sono intervenute sulla provinciale 54 tra Filogaso e San Nicola da Crissa, interessata da colate di fango.

A Capistrano si è sfiorato il peggio: il cedimento parziale dell’atrio della scuola di via Marconi ha costretto all’evacuazione immediata degli studenti. I bambini sono stati riaccompagnati a casa con lo scuolabus e l’edificio resterà chiuso nei prossimi giorni.

Durante la notte, a Sorianello una famiglia è rimasta isolata dopo il crollo della strada di accesso alla propria abitazione. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerli all’alba e a portarli in salvo. Nello stesso comune una frana ha ostruito via Roma, rendendo difficoltoso l’accesso ad alcune case.

Altri disagi si segnalano a Soriano Calabro, Filadelfia, Simbario e Joppolo, dove la caduta di alberi ha rallentato la circolazione. Intanto, in Sicilia, a Taormina, un edificio disabitato è crollato nei pressi di Porta Messina a causa delle piogge, senza provocare feriti.