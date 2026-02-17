Maltempo al Sud, crolla il lungomare a Bari e danni tra Puglia e Calabria

Maltempo al Sud, Bari colpita dal crollo del lungomare a Torre a Mare per mareggiate violente e vento forte. Danni anche in Puglia e Calabria tra grandine, trombe d’aria e allagamenti diffusi.

Una nuova ondata di maltempo ha investito l’Italia nella giornata di martedì 17 febbraio 2026, con effetti particolarmente pesanti nel Mezzogiorno. A Bari, nel quartiere di Torre a Mare, una violenta mareggiata ha provocato il cedimento di un tratto del lungomare, mentre grandine e raffiche di vento hanno creato disagi alla circolazione.

Situazione critica nel Brindisino, dove a Torre Santa Susanna una tromba d’aria ha danneggiato abitazioni, strutture industriali e infrastrutture. Colpite anche linee elettriche e telefoniche, con il Comune che ha avviato la richiesta di stato di calamità alla Regione Puglia. A Oria, controlli e verifiche hanno portato alla chiusura dello stadio comunale.

Nel Foggiano si sono registrati numerosi interventi: a San Nicandro Garganico un fulmine ha causato un blackout parziale, mentre piogge intense hanno allagato campagne e strade. Grandinate hanno interessato San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo. A Cerignola i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alberi e parti di edifici a rischio caduta.

Disagi anche nel resto del Paese. In Calabria i tecnici stanno ancora valutando l’entità dei danni: il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha segnalato terreni saturi d’acqua e il rischio di frane. Monitorati i corsi d’acqua, in particolare il Crati, mentre l’apertura della diga di Tarsia ha contribuito a contenere il livello dei fiumi evitando conseguenze peggiori.

Nel Lazio frane e smottamenti hanno isolato alcune località, tra cui Sant’Angelo di Roccalvecce e Grotte Santo Stefano. Problemi anche nelle isole Eolie, dove il mare agitato ha danneggiato gli approdi di Ginostra e Acquacalda. Vento forte e grandine hanno inoltre compromesso diverse coltivazioni nelle zone più esposte dell’arcipelago.

Secondo le previsioni, una breve pausa è attesa nelle prossime ore al Centro-Nord, con un aumento delle temperature. Al Sud il tempo resterà instabile, mentre tra giovedì e venerdì è previsto un nuovo peggioramento, con neve a bassa quota al Nord e piogge diffuse al Centro. Nel fine settimana dovrebbe tornare il sole grazie al rinforzo dell’alta pressione.