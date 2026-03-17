Xbox aggiorna Game Pass a marzo con nuovi giochi e uscite settimanali

Xbox aggiorna Game Pass a marzo con nuovi giochi e uscite settimanali, includendo titoli europei e grandi produzioni. Tra le novità anche arrivi al day one e classici molto attesi su console, PC e cloud.

Microsoft amplia il catalogo di Xbox Game Pass con una nuova serie di titoli disponibili nel corso di marzo e nei primi giorni di aprile. Le uscite coinvolgono console, PC, cloud e dispositivi portatili, con una selezione che include produzioni europee e giochi già noti al grande pubblico.

Tra i titoli di origine europea spiccano The Alters, sviluppato dallo studio polacco 11 bit studios, Disco Elysium firmato dal team britannico ZA/UM, Absolum dei francesi Supamonks e Clair Obscur: Expedition 33 realizzato da Sandfall Interactive.

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Nella settimana del 16 marzo arrivano DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party dal 17 marzo e, il giorno successivo, South of Midnight e The Alters, disponibili per gli abbonati su più piattaforme. Il 19 marzo si aggiunge Disco Elysium, accessibile su cloud, console e PC.

La settimana successiva, dal 24 marzo, entra in catalogo Like a Dragon: Infinite Wealth, seguito il 25 marzo da Absolum. Il 26 marzo debutta Nova Roma in versione Game Preview, disponibile fin dal lancio per gli utenti del servizio su PC.

Dal 30 marzo si arricchisce ulteriormente l’offerta con The Long Dark e, il giorno dopo, Resident Evil 7: Biohazard. Entrambi saranno giocabili su console, cloud e computer.

A inizio aprile sono previsti altri ingressi: Barbie Horse Trails e Clair Obscur: Expedition 33 saranno disponibili dal 2 aprile, mentre Final Fantasy IV arriverà il 7 aprile, completando un calendario che copre più generi e piattaforme.