Xbox Game Pass Ultimate: 16 giochi retrocompatibili Xbox/360

Xbox ha annunciato che, a partire da oggi, i membri di Xbox Game Pass Ultimate di 22 paesi, Italia inclusa, potranno giocare a16 titoli per la prima Xbox e Xbox 360 via cloud, su smartphone e tablet Android, con il futuro arrivo di ulteriori giochi.

Gli iscritti all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno dunque accedere a una selezione di titoli sui dispositivi mobile, dai giochi per la prima Xbox comeElder Scrolls III: Morrowind, ai successi per Xbox 360 come Banjo-Kazooie, Fable II eFallout: New Vegas. Inoltre, verranno aggiunti comandi touch per titoli comeJetpac Refuelled, Viva Pinata e Viva Pinata TIP, per agevolare il giocatore senza l’ausilio di un controller. Includere questi titoli all’interno del cloud rappresenta un ulteriore passo avanti compiuto da Xbox per preservare la storia del gaming.

Per maggiori dettagli sulla news, è possibile consultare ilBlog Post dedicato su Xbox Wire.

Altre News per: xboxgamepassultimategiochiretrocompatibilixbox360