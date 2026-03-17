Ragazzo trovato morto a Pofi dopo la rottura con la fidanzata

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto a Pofi dopo la rottura con la fidanzata. Il giovane si era allontanato da casa nel pomeriggio e i genitori lo hanno scoperto senza vita vicino all’abitazione.

Tragedia nella serata di lunedì 16 marzo a Pofi, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita nei pressi della casa di famiglia. A fare la scoperta sono stati i genitori, che lo hanno individuato impiccato a un albero poco distante dall’abitazione.

Quando sono arrivati i soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e informato la procura di Frosinone. La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno.

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Secondo i primi elementi raccolti, il giovane avrebbe avuto una discussione con la fidanzata, conclusa con la fine della relazione. Nel pomeriggio si era allontanato da casa e di lui si erano perse le tracce, facendo scattare l’allarme tra i familiari.

Le ricerche si sono concluse poche ore dopo con il ritrovamento del corpo. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo per chiarire con precisione quanto accaduto.