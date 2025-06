Roma, aggredisce con un martello l'uomo trovato con la fidanzata: 26enne arrestato per tentato omicidio

Ha colpito con un martello alla testa un uomo che aveva trovato insieme alla propria fidanzata, poi è andato tranquillamente al lavoro. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri in via dei Monti di Creta, nel quartiere Aurelio di Roma, dove un giovane di 26 anni ha aggredito un 39enne per motivi legati alla gelosia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tra i due è scoppiata una lite, al culmine della quale il 26enne ha estratto un martello e ha colpito il rivale alla testa, per poi allontanarsi come se nulla fosse accaduto. La vittima si è recata autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re, dove i medici, dopo i primi accertamenti, hanno disposto il trasferimento al Gemelli per la gravità delle ferite riportate.

Il 39enne è ora ricoverato in attesa di prognosi e potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le fratture al cranio. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

I militari dell’Arma, dopo alcune ore di ricerche, hanno rintracciato l’aggressore a piazzale Clodio, dove lavora come operaio. È stato subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli, in attesa dell’udienza di convalida.