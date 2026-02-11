Incidente a Love Is Blind, concorrente finisce in ospedale per colla nell'occhio

Una concorrente della nuova stagione di Love Is Blind finisce in ospedale dopo aver scambiato la colla per un collirio e averla versata nell’occhio per errore. Momenti di paura durante le riprese del reality.

Momenti di tensione durante le riprese di Love Is Blind, dove una partecipante ha dovuto interrompere l’esperienza per un incidente domestico avvenuto dietro le quinte. La donna, 39 anni, è stata portata in ospedale dopo aver versato per errore colla per unghie in un occhio.

La concorrente, Elissa Finley, di professione infermiera, ha raccontato di aver trovato in bagno un piccolo flacone. Convinta fosse un collirio, ne ha applicato alcune gocce. Subito dopo si è resa conto dell’errore: nel contenitore c’era adesivo per unghie.

Leggi anche: Ancona, rissa durante la partita: giocatore che finisce in ospedale

Il dolore è stato immediato e la produzione ha disposto il trasferimento urgente in ospedale. I medici le hanno inserito una flebo e hanno iniziato a lavare l’occhio con un sistema di irrigazione continua, mentre un operatore cercava di rimuovere i residui di colla.

Per alcuni minuti la vista è diventata offuscata e la 39enne ha temuto conseguenze gravi. Ha ammesso di aver avuto paura di perdere la vista, soprattutto nei primi istanti dopo l’applicazione accidentale del prodotto.

Dopo le cure, le condizioni sono migliorate e non sono stati segnalati danni permanenti. Una volta ristabilita, Finley è tornata nel programma, riprendendo regolarmente il percorso nel reality dedicato agli incontri al buio.