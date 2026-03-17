Fonseca incanta a Miami e mette nel mirino Alcaraz

Joao Fonseca brilla a Miami durante gli allenamenti e manda un segnale ad Alcaraz grazie a colpi potenti e continuità, attirando l’attenzione degli spettatori presenti a bordo campo.

Joao Fonseca si prende la scena a Miami ancora prima dell’inizio del torneo. Il giovane brasiliano, arrivato in Florida dopo l’uscita agli ottavi di Indian Wells contro Jannik Sinner, si prepara al Masters 1000 con sessioni di allenamento che non passano inosservate.

Il possibile incrocio con Carlos Alcaraz al secondo turno alimenta l’attesa. Sarebbe il primo confronto tra i due, con il brasiliano indicato da molti come possibile outsider capace di inserirsi nella sfida ormai abituale tra lo spagnolo e Sinner per il vertice del ranking.

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Sui campi di allenamento, Fonseca mostra intensità e qualità. Lavora su servizio e colpi da fondo con grande ritmo, cercando continuità e precisione. Alcuni scambi, soprattutto quelli chiusi con il dritto, evidenziano una crescita evidente rispetto alle ultime uscite.

Durante una sessione, un colpo particolarmente incisivo ha strappato una reazione spontanea a uno spettatore a bordo campo, che stava riprendendo l’allenamento. Dopo un dritto diagonale vincente, si è lasciato sfuggire un sorprendente “Oh Gesù”, segno di quanto il livello espresso dal brasiliano abbia colpito anche chi osserva da vicino.