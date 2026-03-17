Oscar 2026 Lisa Rinna sorprende con abito in capelli umani firmato Christian Cowan

Lisa Rinna ha attirato gli sguardi agli Oscar 2026 con un abito fatto di capelli umani. L’attrice ha scelto un look estremo per l’afterparty di Elton John, indossando un vestito costruito con quasi cinque chili di ciocche.

All’afterparty degli Oscar organizzato da Elton John, Lisa Rinna, 62 anni, ha scelto un look che non è passato inosservato. L’attrice e volto noto di Real Housewives of Beverly Hills si è presentata con un abito senza spalline aderente, capace di esaltare la silhouette ma soprattutto di colpire per il materiale utilizzato.

Il vestito, firmato dallo stilista Christian Cowan, è stato realizzato utilizzando oltre quattro chili e mezzo di capelli umani. A una prima occhiata poteva sembrare un semplice abito nero a fasce, ma osservandolo da vicino si notavano chiaramente le ciocche intrecciate attorno alla struttura, con alcune lasciate libere sul fondo.

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La creazione era stata anticipata sui social dallo stesso designer, che aveva mostrato alcune fasi della lavorazione in un video pubblicato pochi giorni prima dell’evento. Il progetto puntava a trasformare un elemento distintivo dell’immagine di Rinna in qualcosa di inedito.

Per costruire l’abito sono stati impiegati circa 5 chili di capelli, provenienti da fornitori diversi e selezionati in modo da armonizzarsi con il tono della pelle dell’attrice. Le ciocche sono state trattate con prodotti specifici prima di essere cucite su una base strutturata con stecche di supporto.

Cowan ha spiegato di aver voluto rendere omaggio alla personalità di Rinna e al suo stile riconoscibile, spesso legato proprio ai capelli. L’attrice, dal canto suo, ha accolto con entusiasmo la proposta, raccontando di non avere problemi a sperimentare e di divertirsi con scelte fuori dagli schemi.