Rachel McAdams ricorda Diane Keaton agli Oscar 2026 con un tributo emozionante

Rachel McAdams ha ricordato Diane Keaton agli Oscar 2026 dopo la sua morte per polmonite l’11 ottobre a 79 anni. L’attrice canadese ha raccontato sul palco il legame con la collega, citando anche una canzone che Keaton cantava spesso sul set.

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Rachel McAdams ha reso omaggio a Diane Keaton nel segmento dedicato agli artisti scomparsi. Il suo intervento ha commosso la platea: molti spettatori hanno trattenuto a stento le lacrime mentre l’attrice raccontava il segno lasciato dalla collega nel mondo del cinema.

McAdams ha spiegato che per le attrici della sua generazione Diane Keaton è stata una figura unica. Sul palco ha ricordato quanto la sua personalità e il suo stile abbiano influenzato chi è arrivato dopo di lei, definendola una presenza impossibile da imitare.

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Nel suo discorso ha parlato anche della vita privata dell’attrice, ricordando i tanti ruoli che Keaton ha ricoperto negli anni. Attrice, artista, autrice e attivista, ma soprattutto madre dei suoi due figli. Secondo McAdams, proprio la famiglia era l’aspetto più importante della sua vita.

Tra i ricordi condivisi sul palco, l’attrice canadese ha citato una canzone che Keaton cantava spesso sul set, un vecchio motivo degli scout sull’amicizia che dura nel tempo. McAdams ha ripetuto alcuni versi davanti al pubblico, trasformandoli in un saluto affettuoso.

Le due attrici avevano lavorato insieme nel 2005 nella commedia romantica The Family Stone. McAdams ha ricordato quei giorni come un’esperienza speciale, segnata dall’energia e dall’ironia di Keaton.

Quattro volte candidata all’Academy Award, Diane Keaton è morta l’11 ottobre a causa di una polmonite. Aveva 79 anni. Il tributo agli Oscar ha ripercorso una carriera che ha segnato decenni di cinema.