Borderlands 4 presenta C4SH the Rogue nel nuovo DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati

2K e Gearbox presentano C4SH the Rogue in Borderlands 4 con un video dedicato al nuovo Cacciacripta, introdotto nel primo DLC a pagamento. Il personaggio nasce da un evento legato a un mazzo magico che ne cambia il destino.

2K e Gearbox Software hanno diffuso un video di presentazione dedicato a C4SH the Rogue, uno dei nuovi Cacciacripta che arriveranno dopo il lancio di Borderlands 4 attraverso contenuti aggiuntivi a pagamento.

Il personaggio è un CasinoBot che cambia radicalmente esistenza dopo aver vinto, durante una partita ad altissimo rischio, un mazzo incantato capace di donargli poteri fuori dal comune. Da quel momento, il robot diventa una figura imprevedibile sul campo di battaglia, capace di ribaltare ogni situazione.

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Nel filmato di gameplay si vede C4SH affrontare i nemici sfruttando abilità particolari e uno stile di combattimento basato sull’azzardo. Tra le sue armi spiccano le carte magiche del Deck of Kanansi, le pistole usate in doppia e oggetti evocati grazie ai lanci dei Bone Dice, elementi che aggiungono varietà agli scontri.

Il nuovo Cacciacripta punta su azioni spettacolari e sull’imprevedibilità, offrendo un approccio dinamico per chi preferisce combattimenti veloci e pieni di colpi di scena. Le sue capacità sono state progettate per sorprendere e cambiare l’esito delle battaglie anche nei momenti più critici.

C4SH fa parte del Pacchetto Storia 1, che include missioni inedite, una nuova zona chiamata The Whispering Glacier e ulteriori ricompense da ottenere durante il gioco.

Borderlands 4 è già disponibile a livello globale, mentre il DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati sarà pubblicato il 26 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.