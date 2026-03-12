Borderlands 4, Mad Ellie e la Cripta dei Dannati arriva il 26 marzo

Mad Ellie guida la nuova espansione di Borderlands 4. Il DLC arriva il 26 marzo e porta i giocatori nel glaciale Whispering Glacier, dove un’entità cosmica minaccia il pianeta Kairos e spinge i Cacciacripta verso una missione pericolosa.

Il primo contenuto narrativo aggiuntivo di Borderlands 4 sarà disponibile dal 26 marzo 2026. L’espansione, intitolata Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, introduce una nuova area esplorabile, missioni aggiuntive, boss inediti e un nuovo personaggio giocabile. Il pacchetto amplia l’avventura ambientata su Kairos con una storia autonoma accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alla serie.

Al centro della vicenda c’è una minaccia che proviene dallo spazio profondo. I giocatori affronteranno la missione insieme a Ellie, meccanica determinata e figlia di Moxxi, con l’obiettivo di distruggere un misterioso monolito alieno e penetrare nella Cripta dei Dannati. A guidare la spedizione c’è Mancubus Bloodtooth, personaggio già noto ai fan della saga.

L’avventura si svolge nella regione chiamata Whispering Glacier, una distesa ghiacciata segnata da relitti di navi e luoghi carichi di segreti. L’area introduce missioni principali e secondarie, attività opzionali e collezionabili. Durante l’esplorazione i giocatori dovranno eliminare gigantesche escrescenze organiche che bloccano il cammino e nascondono nuove zone da scoprire.

Il DLC introduce anche un sistema dedicato ai World Boss. Attraverso particolari portali i giocatori verranno trasportati in una dimensione alternativa dominata da alberi oscuri e scenari da incubo, dove attendono nuove creature da affrontare per ottenere ricompense rare.

Per entrare nella nuova regione è necessario possedere l’espansione e completare la missione “Elaborazioni Pesanti” nel Distretto delle Tramonterre. Il contenuto è consigliato per personaggi di livello 13 o superiore, ma sarà possibile creare un nuovo Cacciacripta che parte direttamente da quel livello per accedere subito alla storia.

Con l’uscita del DLC arriverà anche un aggiornamento gratuito per Borderlands 4. L’update introdurrà la progressione condivisa tra personaggi dello stesso account, includendo mappa già scoperta, token SDU, veicoli Hovercraft, cosmetici sbloccati e avanzamento nelle attività.

Tra le novità principali c’è il debutto di C4SH il Rogue, il primo dei due nuovi Cacciacripta previsti per il gioco. Si tratta di un robot legato al mondo dei casinò che ha ottenuto un misterioso mazzo di carte dopo una partita ad altissimo rischio. Il mazzo gli concede poteri imprevedibili e lo spinge a combattere affidandosi alla fortuna.

Una delle abilità d’azione di C4SH, chiamata Sleight of Hand, permette di pescare carte dal mazzo e scagliarle contro i nemici generando effetti magici devastanti. Come gli altri protagonisti del gioco, il personaggio possiede tre abilità principali e tre rami di potenziamento che permettono di costruire configurazioni diverse.

Le nuove missioni metteranno i giocatori contro numerosi avversari, tra cui i veterani della DAHL Legion, oltre a creature come Kraggon e Scav. Nel DLC sono previste due battaglie con boss principali e sedici scontri con boss secondari sparsi nella regione.

Le ricompense includono tre armi Pearlescenti e undici oggetti Leggendari, tra cui granate, armi pesanti, scudi e modifiche di classe. L’espansione introduce anche 28 nuovi oggetti cosmetici, tra skin, teste alternative per i Cacciacripta, personalizzazioni per armi, veicoli e per il drone ECHO-4.

Il 2026 di Borderlands 4 prevede altri contenuti aggiuntivi. Nei mesi successivi arriveranno nuove attività endgame, tra cui un raid boss previsto ad aprile e una modalità Takedown a maggio. Sono inoltre programmati altri pacchetti con missioni narrative, equipaggiamenti e cosmetici.

Il gioco è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.