Realme 16 Pro punta sui ritratti con sensore da 200 MP e design firmato

Realme lancia la serie 16 Pro con sensore da 200 megapixel per migliorare i ritratti grazie a un nuovo sistema fotografico avanzato, introducendo anche un design firmato e batterie da 7000 mAh per uso prolungato.

Realme amplia la propria offerta nella fascia medio-premium con i nuovi 16 Pro e 16 Pro+, dispositivi pensati per chi cerca prestazioni elevate e una fotografia più evoluta senza salire di prezzo. Il punto centrale è il comparto fotografico, costruito attorno a un sensore da 200 megapixel progettato per ritratti più nitidi e realistici.

Il sistema chiamato 200MP LumaColor Portrait Master lavora su colori, profondità e resa della pelle, adattandosi anche a condizioni di luce difficili. Sul modello Pro+ è presente anche un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x e diverse lunghezze focali per ritratti più versatili, mentre l’algoritmo bokeh migliora la separazione tra soggetto e sfondo.

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Tra le funzioni disponibili ci sono uno zoom digitale fino a 120x e la registrazione video in 4K HDR con messa a fuoco stabile anche durante i movimenti. L’obiettivo è offrire risultati vicini a quelli di una fotocamera tradizionale direttamente da smartphone.

Il progetto entra anche in ambito formativo. Da aprile 2026 gli studenti della Scuola di Fotografia e Video dell’Accademia di Belle Arti di Roma utilizzeranno questi dispositivi durante le lezioni, sperimentando tecniche di ritratto e narrazione visiva con strumenti mobili.

Sul fronte estetico, la serie introduce l’Urban Wild Design, sviluppato con il designer Naoto Fukasawa. Le linee richiamano elementi naturali come pietre e superfici organiche, con materiali pensati per resistere all’uso quotidiano. Il modello Pro+ adotta una cover in silicone bio-based, mentre il Pro utilizza una finitura opaca vellutata.

Le prestazioni sono affidate a piattaforme diverse. Il 16 Pro+ integra il processore Snapdragon 7 Gen 4 con memoria LPDDR5X, mentre il 16 Pro monta il Dimensity 7300-Max 5G. Entrambi condividono una batteria da 7000 mAh e un sistema di raffreddamento per mantenere prestazioni costanti anche sotto stress.

Il modello più avanzato offre inoltre un display curvo da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz e luminosità elevata, pensato per contenuti multimediali e gaming.

In parallelo arrivano anche gli auricolari Buds Air8, dotati di cancellazione attiva del rumore e doppio driver per un suono più pieno. Il design riprende lo stile minimalista della serie, con materiali misti tra metallo e silicone e peso ridotto per un utilizzo prolungato.

Per quanto riguarda i prezzi, il 16 Pro parte da 399,99 euro nella versione base in promozione, mentre il 16 Pro+ arriva fino a 599,99 euro a seconda della configurazione. Gli auricolari Buds Air8 sono disponibili da 79,99 euro nella fase iniziale di vendita.