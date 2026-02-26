Realme 16 Pro Series punta sulla fotocamera da 200 MP nella fascia media

Giuseppe Saieva | 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

realme 16 Pro Series debutta in Italia con una fotocamera da 200 MP pensata per migliorare scatti e ritratti anche nella fascia media, grazie a nuove soluzioni hardware e funzioni AI integrate.

realme 16 Pro
Realme 16 Pro Series punta sulla fotocamera da 200 MP nella fascia media

Con l’arrivo in Italia, la realme 16 Pro Series alza l’asticella tra gli smartphone di fascia media, portando soluzioni tipiche di modelli più avanzati. I nuovi realme 16 Pro+ e 16 Pro si concentrano soprattutto sulla fotografia, con una dotazione pensata per chi vuole risultati curati senza spendere cifre elevate.

Elemento centrale è il sensore principale LumaColor da 200 megapixel, presente su entrambi i modelli. La fotocamera lavora per restituire colori realistici e un alto livello di dettaglio, adattandosi a diverse condizioni di luce. Nei ritratti, la resa della pelle e la gestione della profondità risultano particolarmente curate.

Leggi anche: realme P3: la nuova frontiera degli smartphone di fascia media

Il modello più completo, realme 16 Pro+, aggiunge un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x, soluzione rara in questa fascia di prezzo. Il sistema FullFocal consente di scattare a varie lunghezze focali, mentre l’algoritmo ProDepth gestisce lo sfondo sfocato per ottenere un effetto più naturale e credibile.

Accanto all’hardware, il software gioca un ruolo decisivo. Tra le funzioni integrate c’è Vibe Master Mode, che permette di scegliere tra diverse tonalità colore come Vintage o Neon. L’intelligenza artificiale interviene anche nella composizione dell’immagine, regolando automaticamente inquadratura e zoom.

Non mancano strumenti di modifica rapida. Con AI Photo Editor si possono ritoccare le immagini tramite comandi vocali o scritti, mentre AI Instant Clip crea brevi video pronti per i social. AI Edit Genie consente di cambiare sfondo e stile mantenendo il volto realistico, e AI LightMe aggiunge effetti luce simili a quelli da studio fotografico.

L’obiettivo della serie è offrire un’esperienza completa, unendo qualità degli scatti, versatilità nelle focali e strumenti creativi facili da usare. Una proposta che punta a rendere la fotografia avanzata più accessibile anche su dispositivi di fascia media.