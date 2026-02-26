Realme 16 Pro Series punta sulla fotocamera da 200 MP nella fascia media

realme 16 Pro Series debutta in Italia con una fotocamera da 200 MP pensata per migliorare scatti e ritratti anche nella fascia media, grazie a nuove soluzioni hardware e funzioni AI integrate.

Con l’arrivo in Italia, la realme 16 Pro Series alza l’asticella tra gli smartphone di fascia media, portando soluzioni tipiche di modelli più avanzati. I nuovi realme 16 Pro+ e 16 Pro si concentrano soprattutto sulla fotografia, con una dotazione pensata per chi vuole risultati curati senza spendere cifre elevate.

Elemento centrale è il sensore principale LumaColor da 200 megapixel, presente su entrambi i modelli. La fotocamera lavora per restituire colori realistici e un alto livello di dettaglio, adattandosi a diverse condizioni di luce. Nei ritratti, la resa della pelle e la gestione della profondità risultano particolarmente curate.

Leggi anche: realme P3: la nuova frontiera degli smartphone di fascia media

Il modello più completo, realme 16 Pro+, aggiunge un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5x, soluzione rara in questa fascia di prezzo. Il sistema FullFocal consente di scattare a varie lunghezze focali, mentre l’algoritmo ProDepth gestisce lo sfondo sfocato per ottenere un effetto più naturale e credibile.

Accanto all’hardware, il software gioca un ruolo decisivo. Tra le funzioni integrate c’è Vibe Master Mode, che permette di scegliere tra diverse tonalità colore come Vintage o Neon. L’intelligenza artificiale interviene anche nella composizione dell’immagine, regolando automaticamente inquadratura e zoom.

Non mancano strumenti di modifica rapida. Con AI Photo Editor si possono ritoccare le immagini tramite comandi vocali o scritti, mentre AI Instant Clip crea brevi video pronti per i social. AI Edit Genie consente di cambiare sfondo e stile mantenendo il volto realistico, e AI LightMe aggiunge effetti luce simili a quelli da studio fotografico.

L’obiettivo della serie è offrire un’esperienza completa, unendo qualità degli scatti, versatilità nelle focali e strumenti creativi facili da usare. Una proposta che punta a rendere la fotografia avanzata più accessibile anche su dispositivi di fascia media.