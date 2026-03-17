Sinner a Miami, debutto imminente dopo il trionfo a Indian Wells

Jannik Sinner torna in campo a Miami dopo il successo a Indian Wells, dove ha battuto Medvedev. L’azzurro entrerà in gara al secondo turno grazie al bye, con debutto previsto tra il 20 e il 21 marzo.

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Miami, pochi giorni dopo aver conquistato il titolo a Indian Wells. Il tennista altoatesino ha iniziato la stagione sul cemento americano nel migliore dei modi, imponendosi in finale su Daniil Medvedev con due tie-break vinti 7-6.

In Florida, Sinner entrerà direttamente al secondo turno grazie al bye riservato alle teste di serie. Il suo primo avversario uscirà dal confronto tra il bosniaco Damir Dzumhur e un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

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Guardando al possibile percorso, al terzo turno potrebbe incrociare il francese Corentin Moutet, numero 30 del tabellone. Negli ottavi si profila invece una sfida impegnativa contro il russo Andrej Rublev, uno dei rivali più accreditati nella parte bassa del draw.

Nello stesso lato del tabellone figurano anche Alexander Zverev e Daniil Medvedev, entrambi già battuti da Sinner nel torneo californiano rispettivamente in semifinale e in finale, segnale di un momento di forma particolarmente solido per l’azzurro.

Il debutto a Miami è atteso tra venerdì 20 e sabato 21 marzo. L’orario sarà definito alla vigilia: le opzioni sono la sessione diurna, con inizio alle 16 italiane, oppure quella serale che scatterà intorno a mezzanotte.