Sinner-Alcaraz, nuovo capitolo a Miami dopo Indian Wells

Jannik Sinner ritrova Carlos Alcaraz a Miami dopo la vittoria a Indian Wells, lo spagnolo si congratula di persona durante un incontro al campo prima degli allenamenti.

Il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si riaccende a Miami, pochi giorni dopo il successo dell’azzurro nel Masters 1000 di Indian Wells. I due, protagonisti della scena mondiale, sono pronti a incrociarsi di nuovo sul cemento americano.

Sinner è arrivato in Florida da poco e ha subito iniziato la preparazione in vista del debutto, fissato per sabato. Prima di scendere in campo per allenarsi, ha incontrato Alcaraz: tra i due un saluto cordiale, con abbraccio e stretta di mano.

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Durante il breve scambio, lo spagnolo si è complimentato per la recente vittoria a Indian Wells. Un gesto di rispetto tra rivali che si contendono i titoli più importanti del circuito.

Successivamente i due hanno svolto una sessione di allenamento insieme, interrotta però in anticipo a causa della pioggia. Un assaggio del confronto che potrebbe ripetersi anche nel torneo.