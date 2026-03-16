Atp Miami, oggi il sorteggio del tabellone per Sinner dopo il trionfo a Indian Wells

Jannik Sinner scopre oggi il tabellone del Masters 1000 di Miami dopo il trionfo a Indian Wells contro Daniil Medvedev. Il sorteggio del torneo in Florida è fissato nel tardo pomeriggio italiano e definirà il percorso dell’azzurro verso il titolo.

Il sorteggio del Masters 1000 di Miami è in programma oggi, lunedì 16 marzo, alle ore 18 italiane. Sarà il momento in cui Jannik Sinner conoscerà il suo cammino nel torneo in Florida, primo appuntamento dopo la vittoria ottenuta pochi giorni fa a Indian Wells.

L’azzurro arriva negli Stati Uniti forte di uno dei successi più importanti della sua carriera. In finale a Indian Wells ha battuto il russo Daniil Medvedev al termine di una partita molto equilibrata, decisa da due tie break con il punteggio di 7-6, 7-6. Il russo aveva raggiunto l’ultimo atto dopo aver eliminato in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz.

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Grazie alla posizione nel ranking, Jannik Sinner entrerà direttamente al secondo turno del torneo di Miami. Il debutto arriverà quindi contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni oppure non inserito tra le teste di serie.

Guardando al possibile percorso nel tabellone, già dal terzo turno potrebbero emergere avversari insidiosi come Jack Draper, Arthur Rinderknech o Arthur Fils. Negli ottavi di finale si aprirebbe anche la possibilità di un derby con l’italiano Flavio Cobolli oppure di una sfida contro Karen Khachanov o Andrej Rublev.

Se dovesse proseguire nel torneo, nei quarti di finale Sinner potrebbe incrociare uno tra Alex De Minaur, Taylor Fritz o Felix Auger-Aliassime. In semifinale, invece, l’ostacolo potrebbe essere rappresentato da Alexander Zverev o Lorenzo Musetti.

L’eventuale confronto con Carlos Alcaraz sarebbe possibile solo nell’ultimo atto del torneo. Lo spagnolo resta uno dei principali rivali nella corsa ai titoli più importanti del circuito.

Il torneo sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Le partite saranno disponibili anche in streaming tramite l’app Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Il successo in California ha avuto effetti anche sulla classifica mondiale. Con la vittoria a Indian Wells, Sinner è salito a quota 11.400 punti nel ranking Atp, riducendo il divario da Alcaraz.

Lo spagnolo ha chiuso il torneo con lo stesso bottino dell’anno precedente, 13.550 punti, dopo l’eliminazione in semifinale. Il distacco tra i due si è così ridotto a 2.150 punti, riaprendo la corsa alle posizioni più alte della classifica.