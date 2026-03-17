Anker presenta Boom Go 3i, speaker compatto da 15W con autonomia lunga e resistenza IP68

Anker lancia Boom Go 3i, speaker compatto da 15W pensato per l’uso outdoor, con autonomia fino a 24 ore e certificazione IP68. Il dispositivo, grande quanto una mano, punta su resistenza e portabilità per attività all’aperto.

Anker amplia la linea Soundcore con Boom Go 3i, un altoparlante portatile pensato per chi cerca musica anche fuori casa. Il dispositivo, disponibile da metà marzo 2026 a 79,99 euro, arriva in quattro colori — nero, beige, blu e rosa — ed è acquistabile online.

Nonostante le dimensioni ridotte, lo speaker offre una potenza di 15 watt e raggiunge un volume massimo di 92 decibel. Il sistema BassUp 2.0 interviene sulle basse frequenze, restituendo un suono più pieno e dinamico anche in spazi aperti.

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L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore con una singola carica. Un indicatore consente di controllare in tempo reale il livello della batteria, mentre la funzione powerbank permette di ricaricare altri dispositivi, come uno smartphone, in caso di necessità.

Il design è studiato per resistere all’uso all’aperto. La certificazione IP68 garantisce protezione da polvere e acqua, mentre la struttura è stata testata per sopportare cadute fino a un metro di altezza.

Tra gli elementi distintivi c’è il sistema di aggancio con cinturino in silicone, che consente di fissare lo speaker a uno zaino o a una bici oppure di trasportarlo a mano. Una soluzione pensata per adattarsi a escursioni, campeggi e spostamenti quotidiani.

Completano la dotazione gli effetti luminosi RGB sincronizzati con la musica, con diverse modalità tra cui scegliere per accompagnare l’ascolto in contesti come giardini, piscina o serate all’aperto. Puoi acquistare qui Boom Go 3i direttamente online al prezzo consigliato, verificando disponibilità e offerte aggiornate.