Anker lancia gli Spring Deals con sconti fino al 50% su speaker e robot aspirapolvere
Anker lancia gli Spring Deals dal 10 al 16 marzo con sconti fino al 50% su speaker, robot aspirapolvere e accessori tech. La promozione parte con una fase di anteprima e punta su mobilità, casa e intrattenimento.
Anker inaugura le offerte di primavera con una settimana di promozioni che entreranno nel vivo dal 10 marzo e proseguiranno fino al 16. La campagna riguarda decine di prodotti dedicati ai viaggi, alla casa e al tempo libero, con ribassi che in alcuni casi sfiorano il 50%.
La prima fase è già partita e anticipa un catalogo più ampio in arrivo nei prossimi giorni. Tra i modelli in evidenza c’è l’Anker Boom 3i, speaker Bluetooth resistente pensato per l’uso all’aperto, proposto a 69,99 euro con uno sconto del 46%.
Spazio anche alla pulizia domestica con diversi robot targati eufy. Il modello E25 Robot Vacuum Cleaner scende a 598,99 euro (–33%), mentre l’Omni C20 Mapping Robot Vacuum, dotato di sistema di mappatura intelligente, viene offerto a 299 euro con uno sconto del 50%. In promozione anche il C28 Robot aspirapolvere, ora a 499 euro invece di 599.
Dal 10 marzo l’iniziativa coinvolgerà un numero ancora maggiore di dispositivi firmati Anker, Soundcore ed eufy. Oltre ai robot aspirapolvere, saranno inclusi caricabatterie ad alta potenza, power bank, auricolari true wireless e soluzioni per la sicurezza domestica.
Le offerte sono pensate per chi si prepara ai primi spostamenti primaverili, ai weekend fuori città o vuole rinnovare gli spazi di casa con dispositivi tecnologici aggiornati, sfruttando prezzi ridotti per un periodo limitato.