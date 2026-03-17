Crociera nei Caraibi, oltre 150 contagi da norovirus sulla Star Princess

Crociera Star Princess, oltre 150 persone colpite da norovirus durante un viaggio nei Caraibi partito dalla Florida. Il contagio si è diffuso a bordo tra passeggeri ed equipaggio in un ambiente affollato.

Una settimana di vacanza si è trasformata in un problema sanitario per chi si trovava sulla Star Princess. La nave, salpata il 7 marzo da Port Everglades, in Florida, per un itinerario nei Caraibi, ha registrato decine di casi di infezione tra chi era a bordo.

Secondo i dati disponibili, si sono ammalate almeno 153 persone: 104 passeggeri e 49 membri dell’equipaggio. I disturbi segnalati sono quelli tipici del norovirus, con episodi di vomito e diarrea comparsi durante la navigazione.

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Il virus, noto per la sua elevata capacità di trasmissione, si diffonde con facilità in spazi chiusi e molto frequentati. Navi da crociera, scuole e strutture assistenziali sono tra i luoghi più esposti, soprattutto quando superfici o alimenti risultano contaminati o avviene contatto diretto tra persone.

L’episodio è stato comunicato ai Centers for Disease Control and Prevention. Dopo i primi casi, l’equipaggio ha attivato misure straordinarie: isolamento dei malati nelle cabine, pulizie approfondite e raccolta di campioni per le analisi.

La nave è rientrata il 14 marzo nello stesso porto di partenza, dove è stata sottoposta a una sanificazione completa prima di riprendere le attività.