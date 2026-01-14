Norovirus sulla nave Rotterdam, 94 passeggeri colpiti durante la crociera nei Caraibi

Un focolaio di norovirus ha trasformato una vacanza nei Caraibi in un’emergenza sanitaria: decine di passeggeri hanno accusato disturbi gastrointestinali e sono stati confinati in cabina durante l’itinerario.

La crociera nei Caraibi meridionali a bordo della nave Rotterdam di Holland America è stata segnata da un’improvvisa diffusione di norovirus, che ha interessato numerosi viaggiatori lungo il percorso con partenza e rientro a Fort Lauderdale.

L’itinerario prevedeva scali a Curaçao, in Colombia, Costa Rica e Giamaica. I primi sintomi sono comparsi durante il viaggio, con un aumento progressivo dei casi nei giorni successivi.

Secondo i dati ufficiali, su 2.593 passeggeri e 1.005 membri dell’equipaggio, 94 persone hanno manifestato disturbi riconducibili all’infezione. Il virus è noto per la sua elevata capacità di trasmissione e per causare gastroenterite acuta.

I passeggeri colpiti hanno riferito vomito, diarrea, nausea e dolori addominali. Le segnalazioni sono state registrate in un arco temporale compreso tra il 28 dicembre e il 9 gennaio.

L’equipaggio ha attivato immediatamente le procedure di contenimento, disponendo l’isolamento in cabina per i soggetti sintomatici e avviando una raccolta di campioni destinati alle analisi di laboratorio.

Parallelamente, sono state rafforzate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aree comuni, con particolare attenzione alle superfici di contatto frequente e agli spazi condivisi dai passeggeri.

Le autorità sanitarie hanno seguito a distanza l’evoluzione della situazione, verificando l’applicazione dei protocolli previsti per la gestione di focolai a bordo delle navi da crociera.

La compagnia ha comunicato che la maggior parte dei casi è risultata di entità lieve e si è risolta in tempi brevi. Al termine della crociera, la nave è stata sottoposta a una sanificazione completa secondo le linee guida ufficiali.