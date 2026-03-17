Amici 25, la giuria del Serale tra conferme e nuovi ingressi

Alessandro Cattelan entra ad Amici 25 per il Serale insieme a Gigi D’Alessio, scelti dopo settimane di indiscrezioni e indizi social, tra simboli nascosti e riferimenti curiosi che hanno svelato i nuovi giudici.

Dopo settimane di voci e ipotesi, la composizione della giuria del Serale di Amici 25 è ormai definita. Accanto a volti già noti, arrivano due novità assolute che cambiano l’equilibrio del talent. Sulle poltrone rosse siederanno Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Le anticipazioni circolate online avevano alimentato aspettative su possibili ritorni eccellenti, ma la scelta finale punta su un gruppo eterogeneo. Da un lato la continuità rappresentata da Malgioglio e D’Amario, dall’altro l’ingresso di due figure nuove per il programma.

Leggi anche: Amici 25 cambia la giuria, quattro giudici per il serale e sui social parte il toto-nomi

Gli ultimi indizi sono arrivati direttamente dai canali social della trasmissione. Una serie di oggetti e simboli ha guidato gli spettatori verso la soluzione: la borsa rossa ha richiamato subito lo stile di Malgioglio, mentre l’uncinetto ha fatto pensare a Elena D’Amario, che lo utilizza anche dietro le quinte.

Più nascosti i riferimenti ai nuovi ingressi. La passione per i cavalli ha portato al nome di Alessandro Cattelan, al suo esordio nel talent di Canale 5. Le scarpe bicolore, invece, hanno fatto pensare a Gigi D’Alessio, ricordando un dettaglio iconico di una sua esibizione a New York.

La nuova giuria sarà composta da quattro membri, una scelta che punta a mescolare competenze diverse: danza, musica e intrattenimento. Un assetto pensato per rendere il Serale più dinamico e imprevedibile.

L’attesa è ormai breve. La prima puntata verrà registrata giovedì, mentre la messa in onda è prevista per sabato sera su Canale 5. Il palco è pronto, ora tocca ai concorrenti e ai giudici.