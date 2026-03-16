Amici 25 cambia la giuria, quattro giudici per il serale e sui social parte il toto-nomi

Maria De Filippi cambia la giuria del serale di Amici 25. I giudici diventano quattro e sui social del talent partono indizi enigmatici che scatenano il toto-nomi tra fan e addetti ai lavori.

Novità per il serale di Amici 25, il talent guidato da Maria De Filippi. Nella nuova edizione la giuria non sarà più composta da tre membri ma da quattro. L’annuncio è arrivato dai canali social ufficiali del programma, che hanno diffuso alcuni indizi per alimentare la curiosità del pubblico prima dell’avvio della fase finale.

La prima registrazione del serale è prevista giovedì, mentre la messa in onda è fissata per sabato sera in prima serata. In attesa della puntata, la produzione ha pubblicato quattro indizi sui possibili giudici. I dettagli parlano di un collezionista di modellini d’aereo, di qualcuno molto legato a New York, di un portafortuna ispirato a SpongeBob e di un elefantino riportato come ricordo da Nuova Delhi.

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I riferimenti hanno subito messo in moto fan e osservatori del mondo dello spettacolo. Incrociando gli indizi con le voci circolate negli ultimi mesi, diversi utenti hanno iniziato a individuare i possibili nomi della nuova giuria.

Secondo le ipotesi più diffuse, il collezionista di modellini d’aereo sarebbe Gigi D’Alessio. L’indizio legato alla Grande Mela, invece, farebbe pensare ad Alessandro Cattelan, spesso associato alla città statunitense. Il ricordo proveniente da Nuova Delhi sarebbe collegato alla cantante Elisa.

Resta più incerto il quarto indizio, quello del portafortuna dedicato a SpongeBob. In un primo momento molti avevano pensato a Emma Marrone, ma questa pista sembra essersi raffreddata. Tra i nomi più citati per l’ultimo posto emerge quello della ballerina Elena D’Amario, già presente nella scorsa edizione.

La stessa D’Amario potrebbe essere collegata anche all’indizio su New York, città dove ha vissuto una fase decisiva della sua formazione artistica dopo l’esperienza nel programma. In questo scenario il portafortuna di SpongeBob potrebbe invece essere associato a Cattelan, noto appassionato di cultura pop.

Al momento non ci sono conferme ufficiali. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, la giuria del serale di Amici sarebbe composta da Gigi D’Alessio, Alessandro Cattelan, Elisa ed Elena D’Amario.