Grande Fratello Vip 2026, svelato il cast dei 16 concorrenti al via il 17 marzo

Il Grande Fratello Vip 2026 debutta il 17 marzo su Canale 5 con Ilary Blasi alla guida e un cast di 16 concorrenti appena ufficializzato da Mediaset. Tra i partecipanti ci sono volti della tv, influencer e artisti pronti a entrare nella Casa.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 partirà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, mentre in studio come opinioniste ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Mediaset ha diffuso l’elenco completo dei concorrenti che varcheranno la Porta Rossa.

Tra i primi nomi c’è Lucia Ilardo, conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Temptation Island 2025 insieme all’ex fidanzato Rosario Guglielmi. Prima della tv lavorava in provincia di Modena come consulente aziendale all’interno di uno studio di commercialisti.

Nel cast entra anche Ibiza Altea, modella italo-americana nata nel 1999. È madre di Angel Gabriel, il figlio avuto con Davide Pilotto, scomparso in un incidente stradale nel 2020.

Tra i volti dello spettacolo figura Francesca Manzini, imitatrice e comica romana nota per le parodie di celebri attrici come Monica Bellucci e Sabrina Ferilli. Nata nel 1990, ha partecipato a programmi televisivi come Amici Celebrities e Striscia la notizia.

Nel gruppo dei concorrenti c’è anche Raimondo Todaro, ballerino originario di Catania classe 1987. Nel corso degli anni è diventato uno dei volti più noti della danza televisiva e ha lavorato come insegnante ad Amici di Maria De Filippi. È padre di Jasmine, nata nel 2013 dalla relazione con Francesca Tocca.

Spazio anche a Giovanni Calvario, imprenditore romano che opera nel settore degli eventi e della comunicazione. Sui social si presenta come “mecenate, poeta, filosofo” ed è stato tra i protagonisti dell’edizione italiana di Love is Blind.

Torna in un reality anche Antonella Elia, showgirl e conduttrice televisiva. La sua carriera è iniziata negli anni Novanta con programmi molto popolari come Non è la Rai e La ruota della fortuna.

Tra i concorrenti della Casa ci sarà anche GionnyScandal, nome d’arte del cantante Gionata Ruggieri. Nato a Pisticci e cresciuto in Brianza, nel 2015 ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nel gruppo dei vip entra anche Marco Berry, conduttore e illusionista noto al pubblico soprattutto per il lavoro da inviato nel programma Le Iene. In televisione ha preso parte anche a trasmissioni come Mistero, Lucignolo e Invisibili.

Il cast comprende poi Dario Cassini, comico e cabarettista napoletano nato nel 1967. Nel corso della carriera ha lavorato in programmi popolari come Maurizio Costanzo Show, Zelig, Le Iene e Colorado.

Tra i concorrenti compare anche la modella Blu Barbara Prezya, nata nel 1991 e di origini albanesi. Arrivata in Italia da bambina, si è avvicinata alla recitazione e alla musica e ha partecipato anche a Pechino Express.

Dal mondo dei social arriva Renato Biancardi, content creator napoletano nato nel 1993. Online è molto seguito e spesso condivide momenti della vita quotidiana insieme alla figlia.

Nella Casa entrerà anche Alessandra Mussolini, volto noto della politica italiana e spesso presente nei programmi televisivi. È figlia del musicista Romano Mussolini e di Maria Scicolone.

Tra i ritorni spicca Adriana Volpe, che ha già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020 come concorrente e successivamente come opinionista nelle edizioni 2021 e 2022. In passato ha lavorato come modella e conduttrice televisiva.

Nel cast è stata scelta anche Paola Caruso, diventata popolare grazie al ruolo di Bonas nel programma Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Negli anni ha partecipato a diversi reality e show televisivi.

Completano il gruppo altri due volti legati ai reality: Raul Dumitras, visto a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Martina De Ioannon, e Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne nel 2018 e oggi imprenditore originario di Catania.