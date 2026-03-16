Turista polacca di 25 anni muore sugli scogli a Riomaggiore dopo una caduta

Una turista polacca di 25 anni è morta dopo essere scivolata sugli scogli a Riomaggiore. La giovane ha battuto la testa contro le rocce durante una caduta vicino al mare. A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi del posto che hanno tentato di aiutarla.

Una ragazza polacca di 25 anni ha perso la vita a Riomaggiore, nelle Cinque Terre, dopo una caduta sugli scogli affacciati sul mare. La giovane è scivolata sulle rocce e ha battuto violentemente la testa. L’impatto non le ha lasciato scampo.

L’incidente è avvenuto nel tratto di costa vicino al borgo. Alcuni ragazzi del posto hanno assistito alla scena e hanno subito lanciato l’allarme, cercando nel frattempo di prestare i primi soccorsi alla turista.

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Nel giro di poco tempo sono arrivati sul luogo dell’incidente il soccorso alpino, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, i carabinieri, i volontari della pubblica assistenza locale e il personale sanitario del 118. I tentativi di rianimazione si sono però rivelati inutili.

Le operazioni per recuperare il corpo si sono rivelate complesse a causa della posizione degli scogli. La salma della giovane è stata poi trasportata via mare fino alla Spezia con un gommone dei vigili del fuoco.