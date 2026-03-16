Lindsey Vonn replica alle voci sul ritiro dopo Milano Cortina 2026

Lindsey Vonn frena le voci sul ritiro dopo l’infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice statunitense, 41 anni, replica alle speculazioni sui social e chiarisce che la decisione sul suo futuro nello sci spetta solo a lei.

Dopo l’infortunio rimediato durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Lindsey Vonn non vuole sentir parlare di fine carriera. La campionessa americana ha risposto direttamente alle ipotesi circolate negli ultimi giorni, chiarendo che non ha ancora deciso cosa farà nel futuro nello sci alpino.

Con un messaggio pubblicato su X, la fuoriclasse statunitense ha spiegato di essere concentrata soprattutto sul recupero fisico. Al momento, ha detto, la priorità è tornare alla normalità dopo l’incidente che l’ha fermata durante i Giochi.

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Vonn ha ricordato anche di aver già chiuso una prima volta con le competizioni sei anni fa e di avere costruito una vita soddisfacente lontano dalle piste. Nonostante questo, il ritorno alle gare le ha regalato nuove soddisfazioni, tra cui il primato nella classifica mondiale raggiunto a 41 anni e altri record nel suo sport.

Per questo motivo la sciatrice ha voluto mettere un punto alle pressioni esterne. Lindsey Vonn ha scritto chiaramente che nessuno può decidere al posto suo cosa fare nei prossimi mesi.

La campionessa ha aggiunto che non ha bisogno dell’approvazione di altri per scegliere ciò che la rende felice. Il futuro, ha spiegato, resta aperto: potrebbe significare tornare in gara oppure prendere una strada diversa.

Per ora non ci sono scadenze né annunci. Vonn ha invitato chi commenta la sua carriera ad aspettare: quando avrà preso una decisione definitiva, sarà lei stessa a comunicarla.