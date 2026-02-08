Paura per Lindsey Vonn: caduta nella discesa libera a Milano Cortina 2026
Attimi di tensione durante la discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026: Lindsey Vonn cade nella parte iniziale del tracciato e viene soccorsa in pista dopo urla di dolore.
Momenti di apprensione nella discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn perde il controllo degli sci nei primi metri della prova e finisce violentemente a terra, interrompendo subito la sua gara.
La sciatrice statunitense, 41 anni, aveva deciso di presentarsi al cancelletto di partenza nonostante una recente lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi. Una scelta coraggiosa che ha aumentato la preoccupazione dopo l’impatto.
Lindsey Vonn torna in pista nella prova di discesa olimpica e chiude undicesima, mostrando segnali incoraggianti nonostante l’infortunio.
Dopo la caduta, Vonn è rimasta a terra urlando per il dolore. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestarle assistenza sul tracciato, mentre il pubblico seguiva in silenzio le operazioni di recupero.