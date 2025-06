George Russell: Se fossi Toto Wolff, sceglierei Verstappen al posto di Hamilton

George Russell ha dichiarato che, se fosse al comando di una squadra di Formula 1, sceglierebbe Max Verstappen come compagno di squadra, anche a scapito di Lewis Hamilton o del giovane talento Kimi Antonelli. Secondo Russell, non si tratta di mancanza di rispetto, ma di una valutazione realistica delle prestazioni in pista.

In un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, Russell ha affermato: "Non lo vedo come una mancanza di rispetto. È la realtà dello sport. Se fossi Toto [Wolff], e potessi scegliere qualsiasi pilota, sceglierei me stesso e Verstappen".

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui il futuro della line-up Mercedes per il 2026 è ancora incerto. Né Russell né Antonelli hanno un contratto confermato per la prossima stagione, alimentando le speculazioni su possibili cambiamenti.

Russell ha aggiunto che, se fosse alla guida della Ferrari, opterebbe per una coppia formata da Verstappen e Charles Leclerc, sottolineando la superiorità del pilota olandese rispetto agli altri contendenti.

Secondo l'analista di Sky F1 Martin Brundle, se Verstappen dovesse diventare disponibile sul mercato, Mercedes potrebbe considerare seriamente la sua acquisizione, anche a scapito di Russell: "Se Max Verstappen fosse disponibile, Toto Wolff non perderebbe l'occasione una seconda volta".

Nonostante le voci di mercato, Russell continua a concentrarsi sulle sue prestazioni in pista, dimostrando maturità e determinazione nel guidare la Mercedes in una stagione di transizione.